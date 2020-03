L’appello a restare a casa rivolto in particolare alle giovani generazioni

“L’emergenza che stiamo vivendo in Italia e, di conseguenza, in Campania mette tutti noi di fronte alla necessità di adottare comportamenti responsabili per limitare il contagio da coronavirus ed evitare il collasso del sistema sanitario. Per questo motivo assieme al Forum regionale dei giovani, organismo insediato presso il Consiglio, abbiamo sentito il dovere di lanciare un appello a tutti i cittadini della Campania e in particolare alle giovani generazioni – dichiara la presidente del Consiglio regionale Rosetta D’Amelio -.

In occasione di tragedie enormi come l’alluvione di Firenze e il terremoto dell’Irpinia tantissimi ragazzi e ragazze hanno fatto la loro parte impegnandosi in prima linea per spalare fango e macerie. Oggi l’impegno che viene richiesto è diverso: è quello di modificare per qualche settimana le abitudini di vita e restare quanto più possibile in casa. Sono certa saprete essere all’altezza della situazione, mettendo a disposizione della comunità le vostre risorse umane e intellettuali per affrontare al meglio la comune battaglia”, conclude D’Amelio.

“Stiamo vivendo ore decisive per evitare il propagarsi incontrollato del contagio da Covid-19 anche in Campania – aggiunge il presidente del Forum regionale dei Giovani Giuseppe Caruso -. Noi giovani abbiamo il dovere di fare la nostra parte per limitare la diffusione del virus con i nostri comportamenti. Restiamo a casa, evitiamo assembramenti, rispettiamo le ordinanze e le regole di igiene che tutte le autorità stanno diffondendo. Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per preservare il nostro futuro”, conclude.