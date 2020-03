Coronavirus. “Io resto a casa”. Da domani entra in vigore il nuovo provvedimento del Governo

Non ci sarà più una zona rossa ma l’Italia tutta diventa zona protetta

“Siamo consapevoli di quanto sia difficile cambiare le nostre abitudini, capisco le famiglie e i giovani che nel tempo libero vanno nei bar e nei centri commerciali ma le nostre abitudini vanno cambiate ora per il bene dell’Italia, dei nostri cari, dei nostri genitori, dei nostri nonni. Ci riusciremo solo se tutti collaboreremo da subito. Se la salute pubblica è messa a repentaglio, siamo costretti a imporre dei sacrifici per altri interessi pur meritevoli di tutela“.

Così ha dichiarato il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella tardissima serata di oggi in conferenza stampa, comunicando le ultime decisioni che si sono rese necessarie a causa della diffusione del contagio e del numero delle vittime che sta mietendo il coronavirus. “Viviamo in un sistema in cui noi – aggiunge Conte – garantiamo la salute a tutti. E tutti noi abbiamo una responsabilità. Lo dobbiamo ai tanti medici e infermieri che sono impegnati a lavorare incessantemente, rischiando la loro salute per curare quella del prossimo. La decisione giusta è oggi di restare a casa. E ognuno deve fare la sua parte”.

Da domani, martedì 10 marzo, dunque in tutta Italia saranno sospese le attività didattiche di scuole e università fino al 03 aprile c.a. Stop anche a tutte le manifestazioni sportive, compreso il campionato di calcio. E vietati gli spostamenti delle persone se non per motivi di lavoro e di salute.