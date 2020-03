Calcio, Serie C: L’Avellino riprende la corsa

Dopo la battuta d'arresto di Bari, i lupi tornano a vincere

Avellino – Una domenica surreale, quella odierna, tutte le gare disputate in ogni categoria a porte chiuse. L’Italia bloccata, al palo, unita per combattere l’epidemia del coronavirus, e lo sport va avanti nel segno della lotta. La lega pro, insieme alla piattaforma eleven sports, hanno concesso la gratuita visione a tutti delle gare, per permettere a tutti i tifosi, abbonati e non, di poter sostenere a distanza la propria squadra, visto il divieto di accesso allo stadio. In un Partenio vuoto, i lupi sono riusciti a tornare alla vittoria dopo la battuta di arresto dello scorso weekend, battendo una attrezzatissima Ternana e fiondandosi di diritto nei playoff.

LA GARA L’Avellino dopo soli 24 secondi ha la prima occasione da gol con Izzillo che su cross di Celjak tira addosso a Iannarilli. Al 12′ la costruzione offensiva irpina è questa volta efficace con Albadoro che porta in vantaggio i lupi su un cross di Di Paolantonio. Terza rete nel giro di soli sette giorni per il bomber avellinese, che colpisce la sua ex squadra. Subito dopo la rete l’Avellino però abbassa il baricentro e gli ospiti cercano in più occasioni di avvicinarsi al pareggio. Prima con l’ex Paghera, che però calcia sopra la traversa.Successivamente, è proprio Paghera il più pericoloso dei neroverdi, causando qualche problema a Dini, che però prima para su Ferrante, su assist di Paghera e poi successivamente evita la rete di nuovo del bomber degli umbri.

Nel secondo tempo Capuano cerca di modificare l’assetto tattico della squadra alzando il baricentro con l’inserimento di Ferretti. Al 3′ del secondo tempo Laezza è costretto ad uscire, in seguito ad uno scontro con Bertolo avuto nel finale della prima frazione. Doppia chance per gli ospiti prima al 4′ con Palumbo che calcia dai venti metri senza spaventare Dini, e poi proprio con Partipilio che in area perde l’attimo per la battuta in rete, fallendo una ghiotta occasione per il pareggio. All 11′ Illanes salva i suoi improvvisandosi estremo difensore, impedendo sulla linea la rete agli ospiti su una conclusione a botta sicura di Parodi. Al 25′ Pozzebon spreca su assist di Rossetti, che se ne era andato in contropiede, fallendo il potenziale raddoppio. Pochi minuti più tardi gli umbri con Palumbo subito all’interno dell’area rischiano di pareggiare, ma il tentativo non è pulito. La fortuna odierna però assiste l’Avellino che al 41′ del secondo tempo, forse nel miglior momento offensivo della Ternana conquista un calcio di rigore, per fallo di Paghera su Ferretti. Dal dischetto si presenta Di Paolantonio che porta i lupi sul 2-0.

Una vittoria importantissima quella odierna, soprattutto in chiave playoff per i lupi che, finalmente, hanno raggiunto la quota psicologica dei 40 punti valevoli per la salvezza e ora possono pensare a divertirsi e far divertire la città.

IL TABELLINO

Avellino-Ternana: 2-0

Reti: al 12′ pt Albadoro D. (Avellino), al 42′ st Di Paolantonio A. (Avellino).

Avellino (3-5-2): Dini; Illanes, Laezza (dal 48′ Zullo), Bertolo (dal 58′ Rizzo); Celjak, Garofalo, Di Paolantonio, Izzillo (dal 46′ Ferretti), Parisi; Micovschi (dal 58′ Rossetti), Albadoro (dal 58′ Pozzebon). A disposizione: Tonti, Zullo, Rossetti, Rizzo, Njie, Ferretti, Evangelista, Federico, Pozzebon. All. Capuano

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Russo, Bergamelli (dal 63′ Damian), Sini; Parodi, Paghera, Palumbo, Proietti (dal 63′ Vantaggiato), Mammarella; Partipilo, Ferrante (dal 63′ Marilungo). A disposizione: Tozzo, Marcone, Verna, Diakité, Furlan, Damian, Mucciante, Marilungo, Nesta, Salzano, Vantaggiato, Torromino. All. Gallo.

Ammonizioni: al 28′ st Dini A. (Avellino), al 30′ st Rossetti M. (Avellino), al 34′ st Zullo W. (Avellino) al 24′ st Parodi L. (Ternana), al 34′ st Palumbo A. (Ternana). Note : Gara disputata a porte chiuse