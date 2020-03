Così il dottore Salvatore Pignataro

Tolleranza zero per chi non si attiene alle disposizioni statali e sanitarie per combattere il coronavirus. A fianco del grande lavoro che sta svolgendo il servizio sanitario nazionale occorre anche inasprire controlli, pene e sanzioni.

“In questi giorni, sono frequenti gli appelli delle autorità statali, regionali e locali affinchè i cittadini adottino le disposizioni e le prescrizioni necessarie per la tutela della salute. Nonostante ciò, molto spesso si assiste che persone affette dal Covid 19 e le persone che sono state invitate ad osservare la “ quarantena volontaria” in maniera puntuale disattendono a tali indicazioni.”Il dottore Salvatore Pignataro, docente per enti di formazione ed università, Direttore del Centro Studi dell`Associazione Nazionale Esperti in Sicurezza Pubblica e Privata, Presidente regionale dell’Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza, socio ordinario dell`Accademia Italiana di Scienze Forensi guidata dall’ex generale dei Carabinieri Luciano Garofano ( settore scientifico: Scienze Investigative) e componente dell’Associazione Italiana Consulenti di Intelligence e Security. “Nonostante le disposizioni del Governo parlano chiaro: “ Chi ha avuto contatti stretti con casi confermati deve stare in isolamento con sorveglianza attiva nella propria abitazione incorre nelle sanzioni stabilite dall’articolo 650 del codice penale: «chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro» tutto ciò in molti casi non sta avvenendo. Per questo motivo ci sarebbe bisogno di effettuare più controlli, semai a seguito di disposizioni più stringenti, sulle persone sottoposte a quarantena e quindi ad “ isolamento volontario”. Oltre a questo – continua Pignataro – sarebbe opportuno inasprire le pene e le sanzioni pecuniarie, nei confronti di chi trasgredisce le disposizioni e le prescrizioni delle pubbliche autorità con un innalzamento della pena dagli attuali 3 a 5 mesi di reclusione e con l’aumento della sanzione pecuniaria dagli attuali duecento fino a mille o millecinquecento euro.” Ai cittadini e soprattutto a coloro i quali essendo affetti da coronavirus non ottemperano le disposizioni delle autorità sanitarie, c’è da dire che il codice penale persegue il reato di diffusione colposa epidemia ai sensi dell’ art. 438 c.p. “Chiunque cagiona un’epidemia( mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo”. Insomma oltre alla responsabilità di ogni cittadino contagiato da Coronavirus, ma anche potenziale “portatore sano” o in “quarantena volontaria”, occorre senza dubbio modificare le attuali norme sui controlli e l’inasprimento delle pene e sanzioni. Ciò sarà molto utile per la salvaguarda della salute e sicurezza pubblica. C’è da ringraziare in questo particolare momento le istituzioni ma anche i medici, infermieri e operatori sanitari che con elevata professionalità stanno fronteggiando l’importante emergenza”