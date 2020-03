Una modifica al contatore per alterarne il funzionamento

Monteforte – Una modifica al contatore per alterarne il funzionamento: un vero e proprio furto di corrente che ha portato al deferimento di una coppia di trentenni all’Autorità Giudiziaria.

A Monteforte Irpino, i Carabinieri della locale Stazione, all’esito di un mirato controllo hanno accertato che era stato manomesso il dispositivo presente nell’abitazione dei predetti, in modo da alterarne il funzionamento dell’apparato digitale e generare una drastica riduzione della contabilizzazione dei consumi.

In considerazione delle evidenze emerse, a carico della coppia di coniugi è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuti responsabili del reato di furto aggravato.