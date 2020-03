La Scandone perde ancora: stavolta è Nardò a passare al Pala del Mauro

La Scandone disputa un buon primo tempo ma cede nel finale: 67-73 per Nardò

Avellino – Doveva provare a vincere non solo la partita, ma anche i malumori del post partita contro Sant’Antimo la Scandone. Tuttavia la squadra di De Gennaro ha dovuto incassare l’ennesima sconfitta, nonostante un ottimo secondo quarto che le aveva permesso di chiudere avanti il primo tempo. Nella ripresa la buona verve al tiro pesante degli uomini a disposizione di coach Quarta e la solita cattiva gestione degli ultimi possessi ha fatto la differenza e regalato a Nardò la vittoria finale.

La partita

Locci e Azzaro aprono le marcature e portano i due team su 4 pari ma gli ospiti cercano di prendere il largo ancora con Azzaro e con il long two di Visentin e si portano sul 6-13. La squadra di e Gennaro reagisce guidata da 4 punti di Rajacic e da una tripla di Marzaioli e torna in parità, forzando il time out ospite. Al ritorno sul parquet Nardò produce una buona azione e libera Azzaro, ma Dilas risponde immediatamente. Nel finale di quarto Coviello e Burini producono un 5-0 che vale a Nardò il 15.20.

Burini e Bjelic portano immediatamente gli ospiti a +9, ma Stanzani produce due canestri e Locci lo segue forzando di nuovo un time out di coach Quarta sul 21-24. La pausa non giova agli ospiti che continuano a subire Stanzani che con due canestri porta avanti la Scandone. Sirakov segna in penetrazione e prova a rompere il momento magico dei padroni di casa, ma Marchetti scocca una tripla e Cherubini chiude un gioco da tre punti per portare i suoi sul 31-26. La Scandone continua ad avere il predominio del campo con Marchetti e Locci che la portano sul 35-26. Nel finale Sirakov e Burini (tripla sulla sirena) riportano vicina Nardò sul 35-31.

Una gran tripla di Peroni apre i secondi dieci minuti e poco dopo Azzaro dalla lunetta riporta avanti i suoi. De Leo ci mette una pezza ma Peroni si è scaldato e segna ancora da tre per il 37-39. Coviello torna a segnare per il +4 ma è ancora De Leo a far rimanere vicini i suoi. Visentin chiude un gioco da tre e Azzaro spadroneggia a rimbalzo d’attacco per il 39-46. Dilas va a segno per 4 punti consecutivi ma Burini scava nuovamente un solco di 6 punti tra le due squadre. Bjelic va 4 volte con sucesso in lunetta e Burini scocca una tripla, mentre la Scandone non riesce più a reagire e crolla sul 43-55. Azzaro continua ad alimentare il buon momento ospite e il solo Dilas riesce a trovare la via del canestro per il 47-57 che induce nuovamente Nardò a stoppare il match. Nel finale si segna solo dai liberi e le due squadre vanno nell’ultimo quarto col punteggio di 48-59.

La Scandone inizia bene con Rajacic e Locci, ancje se perde subito Stanzani per cinque falli. Gli uomini di De Genaro non si perdono d’animo e con le triple di Cherubini e Rajacic torna sul 58-61. Time out Nardò. Bjelic ferma il momento di magra dell’attacco degli ospiti ma De Leo colpisce da tre. Sirakov va in lunetta ma Rajacic riporta i suoi a meno uno. Peroni, però, segna da tre e De Gennaro chiama time out sul 64-68. Al rientro Nardò sbaglia molto ma la Scandone fa lo stesso e Bjelic da tre sembra chiudere la contesa sul 64-71.

Scandone Avellino: Ondo Mengue, Dilas 10, Bianco, Cherubini 6, Stanzani 8, Locci 13, Rajacic 10, Iovinella, Dushi, Marzaioli 6, De Leo 8, Marchetti 6.

Frata Nardò: Fiusco, Tyrtyshnyk, Burini 12, Peroni 12, Azzaro 14, Coviello13, Visentin 6, Bjelic 10, Cepic, Sirakov 6.