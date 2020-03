ACS si scusa per eventuali disagi arrecati agli utenti, dovuti unicamente alla volontà di contribuire con responsabilità alla sicurezza della comunità

Avellino – In ossequio alle linee guida emanate con distinti provvedimenti assunti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alto Calore Servizi S.p.A. sta assumendo iniziative tese a limitare eventuali rischi da contagio tanto per i dipendenti quanto per i clienti-utenti, in particolare, ponendo in essere azioni atte a ridurre l’interazione interpersonale.

A tal fine, è già stato predisposto un avviso, rivolto agli utenti, teso a consentire un accesso regolamentato agli sportelli, allo scopo di evitare concentrazione di persone in spazi limitati.

Nello specifico, è stato disposto che non possano accedere agli uffici interni più di 3 persone alla volta e, in ogni caso, il personale della Società regolamenterà gli ingressi in modo da garantire le migliori condizioni a tutela della salute.

Sono attivi i seguenti numeri telefonici

0827.46644 – 0825.794297,

che gli utenti dovranno necessariamente contattare prima di recarsi fisicamente presso gli sportelli, ove dovranno essere espletate esclusivamente le operazioni urgenti e indifferibili (con esclusione, ad esempio, della comunicazione dei consumi, delle richieste di rateizzazione, da inoltrare via posta ordinaria o email).

Si rammenta che nella sezione Area Utenti del sito Alto Calore Servizi è possibile scaricare la modulistica, che compilata, può essere inviata a mezzo posta elettronica, all’indirizzo: contatti@altocalore.it.

A seguito dell’evolversi della situazione nell’arianese, lo sportello di Ariano Irpino rimarrà operativo ma non sarà consentito l’accesso alla popolazione: per ovviare a tale difficoltà, solo gli utenti che intendono rivolgersi a detto ufficio dovranno contattare il numero 0825.872677, a cui risponderanno gli operatori per fornire tutti i ragguagli richiesti.

ACS si scusa per eventuali disagi arrecati agli utenti, dovuti unicamente alla volontà di contribuire con responsabilità alla sicurezza della comunità.

IL PRESIDENTE – A.U.

Dott. Michelangelo Ciarcia