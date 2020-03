Le dichiarazioni di coach Gianluca De Gennaro alla vigilia del recupero casalingo contro la Frata Nardò

«Nardò è una squadra che lotta per entrare nei play-off. Viene da una sconfitta in casa, quindi sicuramente sabato verrà da noi con la voglia di conquistare i 2 punti. Ha aggiunto un altro talento offensivo al proprio roster, Sirakov, che anche dal punto di vista difensivo è un grosso atleta, uno capace di mettere in difficoltà chiunque. Oltre a lui, hanno Bjelic, che non sta a me descrivere, ma che è sicuramente un giocatore di grandissima esperienza, Coviello, Azzaro, quindi comunque giocatori di grosso talento. Noi, come ho sempre detto nelle altre conferenze stampa, dobbiamo pensare alla nostra situazione, veniamo da una brutta partita in casa con Sant’Antimo, abbiamo avuto tempo per poter lavorare tanto, lo abbiamo fatto, sono abbastanza contento di quello che i ragazzi hanno messo in campo in queste quasi due settimane di lavoro. C’è una discreta atmosfera di cui sono contento, però, domani bisogna vincere a tutti i costi. Noi abbiamo bisogno dei 2 punti, vogliamo rimanere attaccati al treno dei play-out, ci crediamo, vogliamo salvarci e, quindi, comunque, come ho sempre detto, la salvezza passa per casa nostra. In queste ultime partite che mancano non dobbiamo fare passi falsi, soprattutto in casa, sul nostro campo. Sono molto dispiaciuto per la situazione nazionale relativa al Coronavirus, che ha intaccato anche lo sport, visto che comunque domani la partita sarà a porte chiuse, e noi avremmo avuto bisogno del nostro pubblico per affrontarla nel modo migliore possibile. In ogni caso dovremmo disputare una gara super anche per rispetto di tutte le persone che non potranno venire al palazzetto. Sono leggermente preoccupato dal punto di vista degli infortunii, perché ieri si è fermato Bruno Ondo Mengue per un problema al ginocchio, però confido nel mio staff medico e spero che per domani riescano a recuperarlo per poterlo avere in mezzo al campo. Abbiamo recuperato Stanzani, abbiamo recuperato Dilas, che avevano un po’ di problemi alle gambe, ma in settimana si sono allenati tutti e sono abbastanza fiducioso».