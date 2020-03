Il coach non incontrerà la stampa

La S.S. Felice Scandone Avellino comunica che, in via precauzionale, dopo aver appreso le disposizioni della Fip per lo svolgimento delle gare a porte chiuse in seguito al decreto del 4 marzo 2020, si è scelto di annullare la conferenza stampa pre-gara di coach De Gennaro, prevista per domani, venerdì 6 marzo, alle 11:00. Alle testate giornalistiche sarà inviata una nota con le dichiarazioni del tecnico.