Limitazioni del traffico veicolare sull’autostrada A16

Le indicazioni della Prefettura

La Prefettura di Avellino comunica che in relazione alla limitazione del traffico veicolare sui viadotti “Serra dei lupi”, “Flumeri” e “Agrifoglio dx” presenti sulla tratta autostradale A16 Napoli-Canosa tra le uscite di Grottaminarda e Vallata in direzione EST (Bari), è stato disposto che, a partire dalle ore 21.00 odierne, sarà attuato il seguente dispositivo di regolamentazione del traffico veicolare: dalle ore 06.00 alle ore 21.00 (fascia oraria diurna di maggior percorrenza) il tratto autostradale Grottaminarda-Vallata sarà aperto al traffico in entrambe le direzioni di marcia mediante l’attivazione di un senso unico alternato in corrispondenza dei viadotti interessati “Serra dei lupi” e “Flumeri”, utilizzando la sola corsia disponibile al traffico sulla carreggiata in direzione di Napoli; dalle ore 21.00 alle ore 06.00 (fascia oraria notturna di minor percorrenza), il tratto autostradale Grottaminarda – Vallata in direzione Canosa sarà chiuso per tutti i veicoli provenienti da Napoli e diretti a Canosa con uscita obbligatoria al casello di Grottaminarda.

In tale fascia oraria, per i veicoli provenienti da Napoli e diretti a Canosa si consiglia di percorrere la s.s. 90 in direzione Foggia con rientro in autostrada al casello di Candela. Per i veicoli diretti a Vallata e zone limitrofe è possibile percorrere la s.p. 235 Fondo Valle Ufita.