Il pubblico non potrà assistere allo svolgimento delle gare

Avellino - La S.S. Felice Scandone Avellino comunica che, in ottemperanza alle norme previste dal decreto del 4 marzo 2020 per fronteggiare l’emergenza sanitaria relativa alla diffusione del Covid-19, la Federazione Italiana Pallacanestro ha stabilito che, fino a nuova disposizione, il pubblico non potrà assistere allo svolgimento delle gare. Pertanto il recupero della 24esima giornata di serie B, girone D, che vedrà la Scandone affrontare la Frata Nardò, sabato 7 marzo alle 20:30, al PalaDelMauro, sarà disputato a porte chiuse.

