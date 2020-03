Così dichiara in una nota

“Il governo vuole contenere l’epidemia e per tutelare gli italiani chiude le scuole ma si dimentica dei disabili”, lo dichiara in una nota Severino Nappi, Il Nostro Posto.

“Nel decreto firmato ieri da Conte, infatti, non sono menzionate le strutture, come i centri diurni per disabili a carattere semiresidenziale, dove gli operatori entrano quotidianamente in contatto, anche intimo, con l’utenza più fragile. Chi decide, in autonomia, di chiudere i centri in via prudenziale, rischierebbe addirittura una denuncia per interruzione di pubblico servizio. Insomma – conclude Nappi- si riempiono la bocca in campagna elettorale di parole come solidarietà e inclusione ma se ne dimenticano alla prima emergenza”.