Si invita la cittadinanza ad osservare le prescrizioni presenti nel D.P.C.M.

Avellino – Il Sindaco Gianluca Festa invita la cittadinanza ad osservare le prescrizioni presenti nel D.P.C.M. al fine della tutela della salute pubblica. In particolare ad osservare le prescrizioni igienico-sanitarie e raccomanda alle persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità o con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; che negli edifici pubblici nonchè in tutti i locali aperti al pubblico siano messe a disposizione degli addetti, nonchè degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani; che le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottino interventi straordinari di sanificazione dei mezzi.

