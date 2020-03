Da venerdì 6 marzo e fino a sabato 14 marzo rimodulati i servizi

Avellino – L’Air Mobilità, considerata la chiusura di scuole e Università, rimodula le corse. A partire da domani, venerdì 6 marzo 2020, e fino a sabato 14 marzo 2020 l’Azienda di trasporti ha previsto la riduzione di alcuni servizi.

La decisione dell’Amministratore Unico dell’Air, ing. Alberto De Sio, tenuto conto della temporanea sospensione delle attività scolastiche così come stabilito dal DPCM 04/03/2020.

La rimodulazione riguarderà la linea Avellino-Fisciano, dove saranno garantite diciassette corse con destinazione il capolinea di Fisciano e altrettante con partenza dal capolinea di Fisciano verso Avellino, nei seguenti orari: Da Avellino (07:25, 07:50, 08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:10, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30); Per Avellino (08:45, 09:15, 09:40, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 17:15, 17:45, 18:15, 19:15, 19:45). Ridotti anche i servizi sulla linea Sirignano-Fisciano, con partenza da Sirignano alle 08:35 e partenza dal capolinea di Fisciano per Sirignano alle 13:15.

Restano regolari, invece, i servizi sulle tratte Caposele-Fisciano e Grottaminarda-Fisciano.

Rimodulazioni temporanee anche sulla linea Avellino-Benevento (via autostrada): da Avellino garantite cinque corse (06:00, 06:50, 08:00, 10:00, 13:00); per Avellino garantite cinque corse (14:30, 15:50, 17:30, 18:30, 19:20). Quanto alla linea Avellino-Nola, i servizi feriali saranno garantiti ogni 30 minuti. Per la tratta Avellino-Napoli, il servizio resta regolare, ad eccezione delle corse delle 19:20 e delle 19:40 che non saranno effettuate, mentre sarà assicurata quella delle 19:30 via Centro Direzionale. Considerata la chiusura delle scuole è stata prevista anche una riduzione dei servizi su tutte le altre direttrici, compresi i servizi urbani.