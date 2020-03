Il ciclo di incontri sarà aperto, venerdì 6 marzo alle ore 11.00, dall’introduzione del Presidente del Centro Dorso, Luigi Fiorentino

Avellino – Al via la II edizione del Corso di perfezionamento in Amministrazione degli enti locali, promosso d’intesa tra il Centro di ricerca “Guido Dorso” di Avellino e l’Università degli studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, con il patrocinio della Camera di commercio di Avellino e diretto da Luigi Fiorentino e Aldo Sandulli. Le lezioni si terranno dal prossimo 6 marzo fino alla fine del mese di maggio, presso l’Oratorio dell’Annunziata, in piazza Duomo ad Avellino.

Il ciclo di incontri sarà aperto, venerdì 6 marzo alle ore 11.00, dall’introduzione del Presidente del Centro Dorso, Luigi Fiorentino, e dalla lezione inaugurale del Prefetto di Avellino, Paola Spena, che relazionerà sul tema “Il Prefetto nella dialettica dei poteri: il rapporto con le autonomie locali”.

Il piano di studi è orientato ad approfondire le aree d’interesse che comprendono: la contabilità degli enti locali, la gestione dei fondi europei; le tecniche di redazione degli atti amministrativi; il funzionamento degli organi; la disciplina delle società pubbliche; la dirigenza e il personale degli enti locali; le politiche degli appalti; le politiche dell’immigrazione; la conferenza dei servizi; la pianificazione del territorio e dei servizi.