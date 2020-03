Comunali 2020, Ariano Irpino al voto

Il comune irpino nuovamente al voto dopo le comunali 2019

A seguito delle dimissioni dell’ex sindaco Enrico Franza ad appena sei mesi dall’inizio del suo incarico e del successivo avvio del procedimento di scioglimento del consiglio comunale, conclusosi con la nomina a commissario prefettizzio della dott.ssa Silvana D’Agostino, Ariano Irpino tornerà al voto.

Regna l’incertezza sulla data delle elezioni, annunciate per la prossima primavera, e su quali saranno gli schieramenti politici a contrapporsi; il quadro politico cittadino attuale risulta infatti molto frammentato: da un lato l’amministrazione uscente di centro-sinistra, dall’altro il gruppo di centro destra probabilmente guidato dall’ex assessore Filomena Gambacorta, ma del quale i componenti restano ancora incerti. Attesa anche la presentazione di alcune liste civiche, con in testa soprattutto i movimenti delle sardine e la proposta di Harambee, Movimento per i beni comuni.

Sebbene dunque a pochi mesi dalle elezioni lo scenario appaia molto scomposto, la speranza è che questa volta possa formarsi una maggioranza comunale stabile in grado di assolvere al proprio mandato nei migliori interessi della città.