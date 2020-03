All'Avellino non basta Albadoro

Bari – Una partita, quella odierna, che si è disputata per il secondo anno di fila in una categoria che non appartiene a nessuna delle due compagini. Nella stagione 85-86, le due squadre si sfidarono per ben 2 volte nel campionato di Serie A e la vittoria dei lupi all’allora stadio Della Vittoria, decretò la retrocessione in serie cadetta dei pugliesi. Bari ed Avellino si erano affrontate lo scorso 19 maggio, addirittura in Serie D, nel girone eliminatorio della Poule Scudetto, che ha poi visto vittoriosi gli irpini, campioni d’Italia dilettanti. Quest’anno le squadre, invece, si sono sfidate ben 2 volte al Partenio, vedendo la vittoria avellinese in coppa e un pareggio nella sfida di campionato. L’Avellino è tornato a Bari dopo circa 3 anni dall’ultima sfida al San Nicola, e il risultato è stato lo stesso, vittoria di misura 2-1 sempre per i galletti pugliesi.

LA GARA La prima occasione è per l’Avellino con una conclusione dal limite di Di Paolantonio che però non desta alcun pericolo per Frattali. Il Bari prova subito a farla da padrone e all’8′ Simeri sfiora la rete, con un tiro che finisce di poco al lato. Passano pochi minuti ed è ancora Simeri ad avere una grande occasione che però spreca. Al 27′ assolo di Parisi che si avventa verso la porta difesa da Frattali, ma viene fermato da Sabbione, l’esterno irpino accentua una caduta, ma per il signor Cudini è tutto regolare. Al 30′ il Bari passa in vantaggio, Illanes anticipa Antenucci, ma respinge corto, arriva Simeri che serve Antenucci tutto solo davanti a Dini e a botta sicura realizza la rete. Il bomber, che l’anno scorso giocava con la Spal in serie A timbra il cartellino per la diciannovesima volta in questa stagione. Al 40′ l’Avellino rischia di sfruttare una disattenzione del Bari, Di Paolantonio calcia lunga una punizione veloce dalla propria difesa, il pallone raggiunge Parisi che crossa al centro Albadoro che a porta libera calcia alto.

Il secondo tempo inizia con una doppia sostituzione per Capuano, che prova a modificare l’assetto tattico, per provare a far male al Bari. Ma al 50′ cambia di nuovo il risultato, Laribi batte un calcio di punizione per Antenucci che in scivolata serve Perrotta, che realizza, in scioltezza, il raddoppio dei locali. Ancora cambi per Capuano, che inserisce anche Ferretti, ma l’Avellino, non riesce a trovare subito una reazione, ed il Bari ne approfitta abbassando il ritmo della gara. Al 75′ Laribi perde un pallone, ne approfitta l’Avellino che si avvicina alla porta con una conclusione di Parisi su assist di Di Paolantonio, il tiro viene però respinto da Frattali, che nulla può sulla ribattuta di Albadoro, che accorcia le distanze. L’Avellino prova a pareggiare la partita nel quarto d’ora finale, ma non riesce mai a far male a Frattali, costruendo spesso azioni sulle fasce, senza mai però impensierire con un tiro il portiere barese.

Il risultato, vede l’Avellino distanziarsi di un punto dalla zona playoff, e soprattutto vede avvicinarsi la zona playout, che però resta un opzione remota, a causa dei continui passi falsi del Rieti e del Rende. Qualora, infatti, l’Avellino dovesse arrivare malauguratamente al quart’ultimo posto, un distacco di 9 punti dalla penultima, al momento il rende che dista 19 punti dagli irpini,permetterebbe comunque ai biancoverdi di salvarsi direttamente senza affrontare la post season.

IL TABELLINO

BARI-AVELLINO: 2-1

MARCATORI : Antenucci 30′ (B), Perrotta 50′ (B), Albadoro 75′ (A)

BARI (4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Sabbione, Perrotta, Costa; Scavone (77′ Hamlili), Bianco (59′ Schiavone), Maita; Laribi (77′ Terrani); Antenucci (77′ D’Ursi), Simeri (90′ Berra). A disp.: Liso, Marfella, Costantino, Di Cesare, Corsinelli, Pinto, Folorusho. All.: Vivarini.

AVELLINO (3-5-2): Dini; Laezza, Morero (46′ Garofalo), Illanes; Celjak, Di Paolantonio, De Marco (46′ Rizzo), Izzillo (54′ Ferretti), Parisi; Micovschi (75′ Evangelista), Albadoro. A disp.: Tonti, Rossetti, Bertolo, Njie, Zullo, Federico. All.: Capuano.

Arbitro: Christian Cudini Sezione di Fermo ( Severino – Cubiccioli)

Note - ammoniti: Sabbione (B), Di Paolantonio (A). Spettatori: 11.568 (di cui 87 ospiti)