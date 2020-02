Oltre alla denuncia, a carico del presunto responsabile è scattata una sanzione amministrativa di circa 600 euro.

Sant’Angelo dei Lombardi – Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio, finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

In particolare i Carabinieri della Stazione Forestale di Sant’Angelo dei Lombardi hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino il titolare di un’area boscata, ubicata in agro di Torella dei Lombardi, ove venivano eseguiti lavori di movimento terra in assenza della prevista autorizzazione paesaggistica, finalizzati al mutamento di destinazione d’uso, per una superficie totale di oltre 7500 metri quadrati. I Carabinieri accertavano che erano state estirpate 120 piante di cerro. Oltre alla denuncia, a carico del presunto responsabile è scattata una sanzione amministrativa di circa 600 euro.