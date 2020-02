L’on.Gigi Casciello (Forza Italia): “La proposta di Salvini merita considerazione”

Per far ripartire l’Italia serve un governo di unità nazionale

“La proposta del leader della Lega, Matteo Salvini, ritengo meriti di essere presa in considerazione. Per far ripartire l’Italia serve un governo di unità nazionale, che sappia gestire l’emergenza coronavirus e la crisi che ne è scaturita portando danni economici enormi al nostro Paese, oltre che un’immagine offesa e umiliata a livello internazionale, come dimostrano le notizie di nostri connazionali respinti da diversi Paesi” . Lo afferma l’onorevole Gigi Casciello, parlamentare di Forza Italia e tra i fondatori dell’Associazione Voce Libera.

“È questo il tempo della responsabilità, della risoluzione concreta e immediata di problemi improcrastinabili. E proprio perché una questione seria come l’emergenza coronavirus, che sta angosciando il nostro Paese, non può essere strumentalizzata né ridotta a propaganda politica, è opportuno dare all’Italia un governo che veda coinvolte quante più forze politiche che individuino pochi ma efficaci strumenti a tutela dei cittadini, dell’immagine e della produttività de nostro Paese”, conclude l’onorevole Gigi Casciello.