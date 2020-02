Fontanarosa – Longobardi:” Promessa mantenuta. Dalla Regione 200mila euro per lo storico carro in paglia”

Così il Consigliere regionale Alfonso Longobardi

Fontanarosa – Longobardi:” Fontanarosa, promessa mantenuta. Dalla Regione 200mila euro per lo storico carro in paglia”

Il Consigliere regionale Alfonso Longobardi, Vicepresidente della commissione bilancio, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Ho mantenuto una promessa pubblica con i Cittadini di Fontanarosa e dell’Irpinia .

Con delibera di giunta regionale nr 84 del 19 febbraio scorso , abbiamo stanziato 200mila euro per lo storico carro in paglia di Fontanarosa, comune in provincia di Avellino, dove da sempre il carro rappresenta un grande attrattore turistico, oltre che essere il riferimento della tradizione e dell’identità locale.Lo storico Carro in paglia infatti, che viene costruito e trasportato, ogni anno, in occasione del Ferragosto, costituisce la caratteristica ed il simbolo del Comune irpino ed unisce tradizione, fede e folclore di un vasto comprensorio in provincia di Avellino.

La Regione Campania è al fianco del Territorio e del suo Sviluppo e naturalmente non tralasciamo l’importante storia locale che va celebrata e difesa. Il carro due anni fa ha subito ingenti danni e questo stanziamento è fondamentale per il suo restauro e la sua ristrutturazione.

Quello del Carro di paglia di Fontanarosa è una testimonianza diretta di artigianato artistico che non a caso si lega ad una importante attività museale. Costruzione, trasporto del carro e il museo costituiscono nella stagione estiva un grande attrattore turistico per un’area interna strategica della nostra Campania.

Questo intervento della giunta regionale è di grande rilievo per i cittadini ed i fedeli.Il Carro è un maestoso congegno alto circa 30 metri, strutturato in legno massiccio e rivestito di paglia, tutta lavorata rigorosamente a mano, con una tradizione che si tramanda di generazione in generazione.Per questo rappresenta un esempio di grande vitalità di un territorio e di una comunità che non può andare disperso ed anzi va adeguatamente promosso”.