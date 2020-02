I diversi Istituti coinvolti hanno inaugurato una collaborazione istituzionale stabile con la finalità di porre in essere azioni concrete per promuovere le pari opportunità nei luoghi di lavoro

“Il 21 febbraio 2020, presso la Biblioteca provinciale di Avellino, è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra l’INPS di Avellino, la Consigliera di Parità della Provincia di Avellino, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino e l’INAIL di Avellino.

I diversi Istituti coinvolti hanno inaugurato una collaborazione istituzionale stabile con la finalità di porre in essere azioni concrete per promuovere le pari opportunità nei luoghi di lavoro, la prevenzione di possibili situazioni di squilibrio di genere e/o di discriminazione di genere, mobbing, femminicidi e violenze nei luoghi di lavoro, nonché ogni utile azione volta a favorire il benessere dei lavoratori.

A tal fine e nell’ottica di diffondere, promuovere e migliorare la cultura del lavoro e della regolarità contributiva, è stata prevista la realizzazione di nuovi modelli di informazione e specifiche attività formative, oltre all’avvio di attività di studio e ricerca sulle tematiche in parola.

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, è stato anche istituito uno specifico Comitato Tecnico di Lavoro che si riunirà periodicamente e curerà l’attuazione del protocollo.”