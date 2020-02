Avellino – L’Associazione Volontari Italiani Sangue vi invita a donare

Vi aspettano sabato 29 febbraio dalle ore 8.30 alle 13.30 e ogni sabato presso la sede di Via Colombo n.22

Avellino – L’Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS) di Avellino comunica:

“Alla luce della delicata vicenda che sta attraversando il Nostro Paese, il Centro nazionale sangue (CNS) conferma che non vi sono indicazioni alla sospensione alla DONAZIONE! In generale ricordiamo che si dona il sangue SOLO quando si è in buona salute, quindi i donatori devono comportarsi come sempre, seguendo il fondamentale criterio dell’autosospensione in caso di sintomi da raffreddamento e febbre o altri sintomi simili. E’ importante ribadire che il nostro sistema trasfusionale è sicuro e di qualità, e che è proprio questo è il momento per aiutare i nostri ospedali in difficoltà!

Vi aspettiamo SABATO 29 FEBBRAIO 2020 DALLE ORE 8.30 ALLE 13.30 e ogni SABATO presso la sede di Via Colombo n.22 ad Avellino per la donazione. Per ulteriori raccolte tenetevi aggiornati mediante la pagina di Facebook AVIS AVELLINO e contattandoci al Numero: 0825 461268

Ogni donazione può fare la differenza! Donare è molto semplice ed è alla portata di tutti. I requisiti richiesti sono:

1)Etá 18/65(per candidarsi a diventare donatori)

Chiunque desideri donare dopo i 60 anni può essere accettato a discrezione del medico responsabile della selezione.

2) Peso: non inferiore ai 50 kg.

3) Stato di salute:buono

4) Stile di vita: nessun comportamento a rischio che possa compromettere la nostra salute e quella del ricevente. L’idoneitá alla donazione viene stabilita mediante un colloquio personale e riservato,una valutazione clinica da parte di un medico e dopo aver effettuato gli esami di laboratorio (prima donazione differita) previsti per garantire la sicurezza del donatore e del ricevente.

5) Ogni quanto si può donare? Le donne con ciclo regolare ogni 6 mesi mentre gli uomini ogni 3 mesi.

RICORDIAMO CHE LA DONAZIONE DI SANGUE NON SOLO RAPPRESENTA UN IMPORTANTE GESTO DI SOLIDARIETÀ, MA ANCHE UN’OCCASIONE PER UN CONTROLLO GRATUITO DEL PROPRIO STATO DI SALUTE, IN QUANTO VERRANNO RILASCIATE LE ANALISI RELATIVE ALLA SUA DONAZIONE.”