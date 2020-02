Rende-Avellino: la decide Garofalo!

Il goal del calciatore di Lioni regala la partita all'Avellino

Vibo Valentia – È servito un avellinese doc per interrompere la serie negativa dell’Avellino che non riusciva a vincere una partita da oltre due mesi, l’ultimo successo Irpino era arrivato, sempre in trasferta, a Monopoli lo scorso 15/12. Da allora tutte 7 partite senza vincere di cui 4 pareggi nelle ultime 4, che stavano per diventare 5, fino agli ultimi minuti di oggi.

LA GARA L’Avellino parte fortissimo e dopo soli 5 minuti Micovschi conquista un calcio di Rigore subendo un fallo da Bruno. Dal dischetto va il solito Di Paolantonio, ma Borsellini lo ipnotizza e para il rigore. Gli Irpini si rendono più volte pericolosi, ma protagonista di giornata ancora una volta l’ex portiere dell’Udinese e della Paganese. La prima occasione del Rende arriva al 12’ con Libertazzi, che però viene fermato da Capitan Di Paolantonio. Al quarto d’ora l’arbitro si perde una presunta gomitata su Parisi, e subisce le proteste della compagine ospite. Poche occasioni degne di note per il resto del primo tempo, tranne l’occasione avuta da Parisi che sul finire di frazione colpisce l’esterno della rete.

Nel secondo tempo girandola di cambi prima nel Rende e poi nell’Avellino che inserisce Albadoro e Garofalo che si mostrerà poi decisivo a fine gara. Prova a farsi vedere proprio Albadoro al 60’ ma la difesa Calabrese allontana il pallone. Al 72’ una delle occasioni più ghiotte della gara la ha Pozzebon che a botta sicura colpisce, ma Borsellini anche questa volta dice di no. All’81 finalmente l’Avellino in vantaggio, sugli sviluppi di un calcio d’angolo Garofalo va più alto di tutti e imbuca in rete alle spalle del portiere. Il Rende prova a riversarsi nella metà campo biancoverde negli ultimi minuti ma non riesce mai a spaventare il mai impegnato Dini.

Finalmente dopo oltre due mesi i lupi sono tornati a vincere e arrivano quindi al derby casalingo di mercoledì contro la Paganese con il morale a mille. La paganese, oggi sconfitta a Reggio Calabria ha tra l’altro gli stessi punti dell’Avellino e vista la vittoria odierna del Picerno il derby del Partenio di mercoledì prossimo varrà doppio, sia in vista salvezza, sia verso la zona playoff.

IL TABELLINO

Rende-Avellino 0-1

Marcatori: 36’ st Garofalo.

Rende (4-3-3): Borsellini; Origlio, Germinio, Bruno, Blaze; Murati, Loviso (1’ st Vivacqua), Collocolo (41’ st Ndiaye), Rossini, Libertazzi, Godano (21’ st Saveljevs).

A disp.: Savelloni, Palermo, Negri, Ampollini, Cipolla, Nossa, Fornito, Giannotti, Navas. All.: Rigoli.

Avellino (3-4-2-1): Dini; Illanes, Morero, Laezza; Celjak, De Marco, Di Paolantonio (7’ st Garofalo), Parisi; Micovschi (7’ st Albadoro), Izzillo (24’ st Ferretti); Pozzebon (39’ st Rossetti).

A disp.: Tonti, Njie, Alfageme, Evangelista, Sandomenico, Federico, Rizzo. All.: Capuano.

Arbitro: Repace di Perugia. Assistenti: Franco di Padova e Munerati di Rovigo.

Note: Giocata a Vibo Valentia;Borsellini para un calcio di rigore a Di Paolantonio al 7’ pt, ammoniti 10’ pt Pozzebon, 10’ pt Blaze per comportamento antisportivo, 18’ st Origlio, 44’ st Garofalo per fallo , angoli 2-8, recuperi 1’ pt e 4’ st.