Pessima prova degli uomini di De Gennaro, mai veramente in partita

Avellino – Doveva essere la prima delle otto finali annunciate da coach De Gennaro prima del match, ma è stata un’altra sconfitta. La Scandone cede il passo a Sant’Antimo in una gara che è stata in equilibrio solo per un quarto e che è stata fortemente caratterizzata dalle alte percentuali degli ospiti, capaci di punire costantemente ogni tipo di zona proposta dai biancoverdi. Un’altra occasione persa dunque, con ormai solo sette gare a separare i biancoverdi dalla fine del campionato.

La Partita

Partenza lanciata delle due squadre che vanno immediatamente sul 4 pari con i canestri di Marzaioli e Matrone. La Scandone prova a dare una prima scossa con una tripla di Stanzani ma la risposta degli ospiti è subitanea con Milosevic e Carnovali e Sant’Antimo passa a condurre 7-8. La Scandone va a segno con Rajacic e Dilas e Matrone si esibisce in un bel movimento nel pitturato per il meno uno. Stanzani colpisce stavolta dalla media ma Sergio dalla lunetta fa 13-12. Rajacic taglia e segna ma il numero 32 ospite è il protagonista degli ultimi minuti del quarto e con una tripla riporta le squadre in parità a quota 15 prima, e poi i suoi in vantaggio con una tripla allo scadere dei 24. Dilas prova a tenere vicini i suoi ma Sergio colpisce ancora e manda le squadre nel secondo quarto sul 17-21.

Smorra e De Leo aprono il quarto con una tripla a testa, ma le percentuali dall’arco di Sant’Antimo non accennano a calare e ,dopo la tripla di Carnovali, un canestro in contropiede di Sorrentino costringe De Gennaro a chiamare sospensione sul 20-29. Il time out fa bene ai padroni di casa che tornano a meno 4 con 5 punti di Bianco e due di Locci. Marzaioli si fa fischiare tecnico e Carnovali ne approfitta per spezzare il buon momento della Scandone e riportare i suoi a +7. Marzaioli sale in cattedra con 6 punti di fila ma gli ospiti rispondono colpo su colpo con Sorrentino e Smorra e rimangono avanti 33-38. Marzaioli e Locci segnano ancora, ma Smorra e Carnovali sono implacabili e vanno a segno con due bombe che valgono il 37-47. Nel finale i liberi di Marchetti e Longo mandano le squadre negli spogliatoi sul 38-48.

La Scandone prova ad essere subito aggresiva nel secondo tempo con Rajacic e, finalmente, Marchetti, ma la Geko risponde con il gioco da tre punti di Matrone e la tripla di Carnovali e si porta sul 42-54. La Scandone prova a rimanere in gara con Stanzani ma Sant’Antimo le fa del male con Smorra e Provenzani, ancora prolifici da tre punti, e De Gennaro deve chiamare time out sul 46-64. Al termine della pausa Bianco rientra e scocca una tripla ma Smorra colpisce due volte in penetrazione e la forbice si allarga a 19 lunghezze. Nel finale di quarto grazie ai tiri liberi la Scandone torna a meno 14, sul 56-70, risultato col quale termina il terzo parziale.

Sergio apre gli ultimi 10 minuti con una tripla ma Stanzani cerca di tenere i suoi ancora in gara. Le speranze residue della Scandone però, vengono spazzate via dai canestri di Sergio e Smorra che trascinano Sant’Antimo sul +21 a 6 minuti dal termine. Rajacic prova con una tripla ma dalla lunetta Sorrentino aggiorna il dato sul massimo vantaggio portando i suoi a +24. Gli ultimi 5 minuti sono di pura gestione per gli ospiti che portano a casa i due punti col punteggio di 72-96.

Scandone Avellino 72 – 96 Geko PSA Sant’Antimo

Scandone Avellino: Dilas 6, Bianco 8, Cherubini, Scardino, Stanzani 12, Locci 10, Rajacic 11, Iovinella, Dushi, Marzaioli 14, De Leo 3, Marchetti 8.

Geko PSA Sant’Antimo: Abete 2, Izzo, Milosevic 4, Quaranta, Carnovali 19, Provenzani 7, Luongo 3, Matrone 17, Sorrentino 8, Smorra 16, Sergio 20.