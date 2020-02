Così su Facebook il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro

“Palmi è un paesino in provincia di Reggio Calabria, conosciuto per la festa della Varia. Cosa ci faccia in un post del Presidente De Luca che parla dei record della Regione Campania non si sa. Forse sta preparando l’invasione della Calabria per annetterla alla Campania?”.

Così su Facebook il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro rinviando alla pubblicazione di un post pubblicato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca contenente alcune immagini di località campane riconosciute dal’Unesco come Patrimonio culturale dell’umanità tra le quali anche una di Palmi cittadina calabrese in provincia di Reggio Calabria.

Napoli, 21 febbraio 2020

Da Ufficio stampa FI Campania