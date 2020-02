"Grazie per quanto hai fatto Maestro"

Avellino – ” CIAO TONINO. Tonino Petrozziello e’ morto. La libreria che ha gestito per decenni, formando intere generazioni, ha retto fino in fondo all’inesorabile declino morale e civile dei tempi. La “libreria Petrozziello” non era solo un’attivita’ commerciale ma, un disperato tentativo di agire, pensare,formare, reagire alla omologazione di massa appiattita su principi superficiali quanto insulsi.

Tonino non era solo un “libraio” non si limitava a vendere i libri, li raccontava, ti prendeva per mano e in un batter d’occhio partivi con l’immaginazione fino a solcare vicende, avventure, storie. Purtroppo la cinica e violenta legge del mercato ha impedito che questo grande patrimonio culturale per tutta la citta’, continuasse a stimolare coscienze, criticita’, voglia di riscatto, sete di sapere oppure semplicemente il gusto di una buona lettura. Tonino ha smesso di vivere e noi siamo sempre piu’ soli. Grazie per quanto hai fatto Maestro. Che la terra ti sia lieve”.

Da Tony Della Pia segretario Rifondazione Comunista Irpina