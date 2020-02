La Scandone chiama a raccolta i tifosi per le prossime due gare

Avellino - In occasione delle prossime due gare casalinghe, domenica 23 febbraio alle 18:00, contro la Geko PSA Sant’Antimo, e domenica 1 marzo alle 18:00, contro la Frata Nardò, la S.S. Felice Scandone Avellino chiama a raccolta i suoi tifosi, scontando i prezzi dei ticket per i settori di casa. Di seguito, gli orari che osserverà la biglietteria e i prezzi dei vari settori.



Orari Biglietteria La biglietteria sarà aperta domenica 23 febbraio e domenica 1 marzo dalle 15:00 a inizio gara.



Prezzi Curva: 3 euro Tribuna Superiore: 8 euro Tribuna Laterale: 10 euro Tribuna Vip: 15 euro Settore Ospiti: 7 euro



I settori aperti al pubblico di casa saranno la Curva Sud e la Tribuna Terminio. Per i bambini di età inferiore ai 12 anni e i diversamente abili, l’ingresso è gratuito.