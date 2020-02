Il Gruppo Consiliare Montoro Democratica lancia l'allarme

Montoro - Continuano i furti ed i tentativi criminosi di penetrazione nelle abitazioni, togliendo pace e tranquillità ai nostri concittadini.

È assurdo ciò che avviene. Sembra un vero assedio di delinquenti specialisti in furti nelle abitazioni. Certo le forze dell’ ordine fanno il possibile e molto di più ma se questa è la situazione che si vive a Montoro, bisogna agire con un potenziamento delle forze in campo. Necessita integrare con altre presenze le unità che debbono garantire serenità ai montoresi. Molti di noi abbiamo subito questi crimini e sappiamo cosa significa vivere in un certo modo, tra paura, tensione ed ansia continua. Insistiamo ancora perché ci siano segnali chiari per il montorese.

Ci rivolgiamo al Sig. Prefetto, lo diciamo ancora al Sindaco. È un nostro diritto la sicurezza pubblica e per tutti noi sono servizi che debbono garantirci una vita normale.

Abbiamo già avanzato richieste e proposte ma la drammaticità della situazione ci induce a vibrare sollecitazioni, mosse da forti preoccupazioni per ciò che accade nelle nostre frazioni. Non aspettiamo che sia troppo tardi.

