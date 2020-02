Due persone denunciate per “Danneggiamento” e “Distruzione o deturpamento di bellezze naturali” e sanzione amministrativa a carico di un commerciante

Avellino – Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio, finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

In particolare: i Carabinieri della Stazione Forestale di Bagnoli Irpino hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino due persone ritenute responsabili del taglio abusivo di svariate piante di pino, querce, acero e castagno, all’interno di area boschiva sia privata che comunale, ricadente in agro del comune di Montella.

All’esito delle verifiche eseguite unitamente a personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, per i predetti è scattato il deferimento in stato di libertà per i reati di “Danneggiamento” e “Distruzione o deturpamento di bellezze naturali”; i Carabinieri della Stazione Forestale di Castel Baronia, seguito di controlli nel settore agroalimentare, hanno elevato una sanzione amministrativa di oltre 800 euro a carico di un commerciante che aveva posto in vendita del pane non confezionato.

Da Comando Provinciale Carabinieri di Avellino