Regionali, Micillo (M5S): ” Costa profondo conoscitore della nostra terra rimetterebbe al centro l’ambiente”

E' quanto afferma l'onorevole Micillo, già sottosegretario all'ambiente e componente della Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati

“Con Sergio Costa, uomo dello Stato, ambientalista appassionato, profondo conoscitore della nostra terra, la Campania finalmente rimetterebbe al centro la nostra stella più importante: l’ambiente! Condivido l’apprezzamento di Vito Crimi nei confronti di questa personalità di spessore alla guida della Regione Campania.

Con Sergio ho avuto l’onore di lavorare gomito a gomito nella mia esperienza di sottosegretario all’Ambiente e sono certo che potrà portare avanti, nel caso si scegliesse di puntare su di lui, il cambiamento che la Campania merita con ascolto e dedizione ampiamente dimostrata. Un ringraziamento doveroso va a Valeria Ciarambino e a tutti gli altri consiglieri regionali per il lavoro svolto in questi 5 anni che sono e resteranno sempre risorsa preziosa per le nostre istituzioni regionali e il nostro territorio”. Così l’on. Salvatore Micillo, già sottosegretario all’ambiente e componente della Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati.