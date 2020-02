Denunciati tre uomini di età compresa tra i 40 ed i 70 anni

Carife - I Carabinieri della Stazione di Castel Baronia hanno denunciato tre uomini (di età compresa tra i 40 ed i 70 anni) ritenuti responsabili di rissa. I fatti si sono verificati ieri pomeriggio sulla pubblica via a Carife, dove la pattuglia è intervenuta a seguito di segnalazione al “112”. La violenta zuffa sarebbe scaturita per vecchi rancori: pochi secondi e i tre, tutti del posto, sono passati dalle parole ai fatti, mettendo in pericolo sia la loro incolumità che l’ordine e la tranquillità pubblica.

Grazie all’immediato intervento dei Carabinieri, già presenti sul posto nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Avellino, si riusciva a circoscrivere la zuffa, evitando così ben più gravi conseguenze. Veniva richiesto l’intervento del 118 che provvedeva a medicare due feriti i quali riportavano lesioni giudicate guaribili in una decina di giorni.

Identificati i tre soggetti, nei loro confronti è dunque scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento per il reato di cui all’articolo 588 del Codice Penale e per due di loro anche per “Porto di arma od oggetti atti ad offendere” in quanto utilizzavano due bastoni di legno, successivamente rinvenuti dagli operanti e sottoposti a sequestro.

Da Comando Provinciale Carabinieri di Avellino