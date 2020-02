La Scandone si ferma a Corato

Corato si impone 75-66

Avellino – Un’altra sconfitta per la Scandone, stavolta a Corato in un match che aveva tante implicazioni, da quelle di classifica a quelle riguardanti la mancata omologazione della gara d’andata. La Scandone ha fallito nel primo tempo, nel quale ha chiuso sotto 46-23, lasciando un gap troppo grande da colmare nonostante un’ottima ripresa.

La Partita

Partenza lanciata dei padroni di casa con 5 punti di Brunetti, ma la risposta biancoverde non si fa attendere e la Scandone passa a condurre 5-9 con le triple di Marchetti, Marzaioli e Mengue. Ancora Brunetti muove la retina con i piedi dietro l’arco e Idiaru lancia il parziale e porta i suoi sul 12-9. Marzaioli segna ma i padroni di casa passano avanti 19-11 con Yabre. Kekovic e Stella. De gennaro è costretto ad un time out. La Scandone, però, con Marchetti in panchina soffre e una tripla di Sereni manda le squadre nel secondo quarto sul 22-11.

Nel secondo quarto la Scandone prova a scuotersi con due liberi di Dilas, ma Corato accelera ancora con una tripla di Stella e un canestro da sotto di Kekovic e si porta sul 27-13. Serroni segna addirittura il +16, ma Rajacic sfrutta un’ottima assistenza di Marchetti per il 29-16. Corato tenta di dare la spallata decisiva al match con un 5-0 chiuso da una tripla di Brunetti ma Stanzani segna da sotto. Per la Scandone è notte fonda e Corato raggiunge il 42-20 con una tripla di Stella costringendo De Gennaro ad un time out. La situazione non migliora e Brunetti segna il +24 dalla lunetta. Dilas ci prova chiudendo un gioco da tre punti ma nel finale Sereni decreta il 46-23 con il quale si chiude il primo tempo.

La Scandone parte bene nel secondo tempo con 4 punti di Stanzani e due di Ondo Mengue e induce subito Corato al time out sul 46-29. Serroni prova a scuotere i suoi ma Bianco prima, e Ondo con una tripla poi, portano la Scandone a meno 13. Marchetti segna ancora, stavolta in transizione, ma Idiaru segna da tre. Ondo risponde immediatamente e Brunetti dalla media segna il 53-40. Kekovic va a segno per i suoi m aMarchetti è caldissimo e segna 5 punti in fila. Tassone e Brunetti producono 4 punti e riportano Corato sul +15, ma Rajacic dalla lunetta fa 60-46. Nel finale una tripla di Marzaioli vale il 60-49.

Dopo i canestri di Serroni e Ondo Mengue, Yabre porta i suoi sul +13. Tassone segna da lontanissimo e porta i suoi a +16. Cherubini prova a tenere Avellino vicina ma Serroni segna da tre. Stanzani segna da sotto e i padroni di casa si rifugiano in un time out sul 71-55. Ondo segna in penetrazione e Idiaru commette il suo quinto fallo ed è costretto ad abbandonare il match. Corato chiama time out sul 73-59. Al rientro Marzaioli segna da tre e Marchetti guadagna e realizza due liberi per il 73-64. Nel finale Corato gestisce e vince 75-66.

Adriatica Industriale Basket Corato: Idiaru 11, Serroni 11, Stella 8, Messina, Kekovic 8, Cioppa 1, Tassone 8, Sereni 7, Yabre 4, Brunetti 17, Pisoni.

Scandone Avellino: Ondo Mengue 18, Bianco 2, Cherubini 2, Stanzani 10, Dilas 5, Locci, Rajacic 4, Iovinella, Dushi, Marzaioli 11, De Leo, Marchetti 14.