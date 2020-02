Domani secondo appuntamento con Zia Lidia Social Club

Avellino 12 febbraio 2020 – Domani, giovedì 13 febbraio, alle ore 20 al Cinema Partenio si terrà il secondo appuntamento della rassegna La Voce dell’Autore. Sarà il turno di RiVolti al Mare di Francesco Massarelli e Luisa Galdo che avvicinerà il pubblico avellinese alla moderna forma audiovisiva della videoarte.

Ospiti del ciclo curato dall’associazione cinematografica ZiaLidiaSocialClub saranno proprio il noto critico cinematografico Francesco Massarelli, nell’inedita veste di direttore artistico del progetto, e la videomaker Luisa Galdo.

Questo interessante progetto nato nell’ambito della rassegna “Cultura e Integrazione all’ombra della Reggia” e commissionato dalla Galleria d’Arte Contemporanea aA29 Project Room ha come tema centrale la migrazione. Attori, scrittori, musicisti, artisti si alternano esponendo le proprie riflessioni su una tematica così attuale e importante. Tra loro spiccano volti noti come Marco D’Amore, Toni e Peppe Servillo. Sono in tutto diciassette: l’attrice e regista teatrale Anna Redi, l’attore e scrittore Tony Laudadio, la cantante Simona Boo, il musicista Ferruccio Spinetti, l’insegnante Elisabetta Vetrella, lo scrittore Antonio Pascale, l’attrice Aurora Leone, l’attore e scrittore Enrico Ianniello, l’attore Roberto Solofria, il musicista Gianni D’Argenzio, l’attore Francesco Paglino, lo scrittore e musicista Donato Cutolo, l’illustratrice Fiorella Pontillo e l’Orchestra di Piazza Vittorio diretta dal maestro Mario Tronco.

Il mare aperto è il palcoscenico immaginario su cui, di volta in volta, gli artisti si susseguono. Sul flusso del moto ondoso, dalla migrazione si passa alla diversità, all’integrazione. Non esiste un noi e un loro, tutto siamo naufraghi in questa società ondivaga che rischia di perdere la rotta e di non riuscire più a scrutare l’orizzonte.

Le parole sulle schermo innescano con lo spettatore riflessioni importanti che avranno modo di essere ampiamente analizzate nel dibattito post-visione direttamente con gli autori. Il dibattito sarà un modo per integrare con le riflessioni del pubblico irpino quanto visto.

Per tutti i soci dello ZLSC è prevista una riduzione sul biglietto d’ingresso previa esibizione della tessera al botteghino.

Il prossimo appuntamento dell’annata cinematografica dello ZiaLidiaSocialClub sarà domenica 16 febbraio, nell’ambito della rassegna “I dimenticati”, alle ore 19.30 presso il circolo della stampa di Avellino dove sarà proiettato il capolavoro del 1934 del regista americano Howard Hawks: Ventesimo Secolo .