Avellino - Si svolgerà ad Avellino lunedì 17 febbraio, alle ore 18:30, presso il Viva Hotel in via Circumvallazione, 123 il convegno promosso dal coordinatore provinciale sen. Pasquale Pepe “Irpinia, Campania e Futuro”. Sul tavolo della discussione strategie e priorità per i territori di Ariano Irpino, Calitri, Solofra, Cervinara, Lauro ed Avellino.Parteciperanno il sen. Claudio Barbaro, il sen. Ugo Grassi, il prof. Aurelio Tommasetti, responsabile regionale del programma e l’on. Nicola Molteni, coordinatore regionale della Lega.