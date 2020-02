Emesso ordine di carcerazione nei confronti di un imprenditore

Cervinara – I Carabinieri della Stazione di Cervinara hanno tratto in arresto un uomo del posto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Avellino per i reati di cui agli articoli 609 bis e 612 bis del Codice Penale (“Violenza sessuale” e “Atti persecutori”), commessi tra il 2014 e il 2015.

Dall’attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino ed eseguita dai Carabinieri della Stazione di Cervinara, emergevano gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo che, titolare di un’impresa, avrebbe infastidito una sua dipendente. Nella mattinata odierna, successivamente alla notifica del provvedimento, i Carabinieri della Città Caudina hanno tradotto l’arrestato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino, dovendo espiare la pena di sei anni di reclusione.

Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

Da Comando Provinciale Carabinieri di Avellino