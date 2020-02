Intervento dei Vigili del Fuoco in direzione Canosa

Avellino - I Vigili del Fuoco di Avellino, nel pomeriggio di oggi 10 febbraio, sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, al Km. 71,300, in direzione Canosa, nel territorio del comune di Castel Del Lago (Venticano), per un incendio che ha interessato un’autovettura in transito.

Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente e messo in sicurezza lo stesso. Per i due ragazzi a bordo, diretti a Bari, oltre un comprensibile spavento nessuna conseguenza.

Da Vigili del Fuoco