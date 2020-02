Virtus Francavilla-Avellino: Di Paolantonio salva i lupi

Il capitano biancoverde riagguanta il risultato nei minuti di recupero

Francavilla Fontana – L’Avellino, ancora privo di Mr Capuano, continua la sua serie “negativa”, mancando il bersaglio grosso per la sesta partita consecutiva, dopo che la vittoria, nel mese di dicembre, era diventata l’unico risultato conosciuto in casa biancoverde.

LA GARA L’incontro inizia con una fase di studio, ma il controllo del possesso per la prima parte del match è tutto pugliese, con il Francavilla che più volte crea occasioni, anche se non pericolose, davanti alla porta biancoverde. Gli imperiali, dominano, anche se a ritmo blando il primo quarto d’ora, ma la palla gol principale la trova l’Avellino con pozzebon che davanti al portiere da pochi metri scheggia la traversa. Poluzzi ancora disturbato qualche minuto dopo da Feretti che, però, spinge di poco al lato. Il possesso palla resta nei piedi dei calciatori pugliesi che trovano la porta più volte con Zenuni, senza mai riuscire a battere l’estremo difensore avellinese Dini. Sul finale della prima frazione di gioco sarà proprio Zenuni a portare i locali in vantaggio, con una conclusione dalla distanza che sorprende lo sfortunato Dini che aveva respinto il pallone sul precedente calcio piazzato.

La reazione dell’Avellino stenta ad arrivare in avvio di ripresa e gli ospiti vengono surclassati dal Francavilla che rischia di raddoppiare prima con Mastropietro e poi con Albertini, ma in entrambi i casi il pallone da di poco fuori allo specchio della porta. Padovano prova, quindi, a correre ai ripari inserendo Zullo e Sandomenico provando a dare maggiore freschezza ed incisività alla manovra, ma solamente al 20′ gli ospiti sono pericolosi con Pozzebon che costringe Poluzzi a deviare in corner la propria conclusione. Continua la girandola di cambi e Padovano tenta un’ulteriore mossa disperata inserendo Alfageme al centro dell’attacco al posto di Pozzebon. L’Avellino a pochi minuti dalla fine resta in 10 uomini per espulsione di Laezza che lascia anticipatamente la gara per doppia ammonizione. Sembrano finite le speranze per i biancoverdi rimasti con l’uomo in meno, ma nel terzo dei cinque minuti di recupero concessi, il signor Ricci di Firenze decreta un calcio di rigore per i lupi a causa di un fallo di Albertini. Dal dischetto va di nuovo il capitano come la settimana scorsa, stavolta però fallendo il tentativo, ma segnando sulla ribattuta e portando, quindi, l’Avellino ad un pareggio insperato visto l’evolversi della gara.

Un pareggio buono come risultato per gli uomini di Capuano, sia per il gioco visto che per l’evoluzione della partita, che hanno sicuramente visto una predominanza degli imperiali sui biancoverdi. I risultati dagli altri campi lasciano comunque ben sperare in zona salvezza, in vista della gara di domenica contro la Cavese, primo dei due derby e scontri diretti in 10 giorni da affrontare, entrambi in casa, visto che il 26 sarà ospite al Partenio la Paganese. Necessario centrare il bottino pieno domenica per provare a conquistare il prima possibile la salvezza.

IL TABELLINO

Virtus Francavilla-Avellino 1-1,

Marcatori: 41’ pt Zenuni (VF), 49’ st Di Paolantonio(A).

Virtus Francavilla (3-5-2): Poluzzi; Delfino (32’ st Tiritiello), Marino, Caporale; Albertini, Risolo (39’ st Castorani), Zenuni, Mastropietro, Gallo (39’ st Sparandeo); Marozzi (28’ st Di Cosmo), Perez (39’ st Baclet).

A disp.: Costa, Pambianchi, Nunzella, Setola, Ekuban. All.: Ginobili (Trocini squalificato).

Avellino (3-4-2-1): Dini; Celjak, Laezza, Illanes; Rizzo (1’ st De Marco), Izzillo (10’ st Sandomenico), Di Paolantonio, Parisi; Micovschi, Ferretti (29’ st Zullo); Pozzebon (28’ st Alfageme).

A disp.: Tonti, Rossetti, Njie, Evangelista, Garofalo, Federico. All.: Padovano (Capuano squalificato).

Arbitro: Ricci di Firenze. Assistenti: Zampese di Bassano del Grappa e Moro di Schio.

Note: al 49’ st Poluzzi para un calcio di rigore a Di Paolantonio, espulso 36’ st Laezza per somma di ammonizioni, ammoniti 36’ pt Zenuni, 7’ st Laezza, 25’ st Perez, 41’ st Illanes per fallo, 29’ st De Marco per comportamento antisportivo, angoli 4-5, recuperi 0’ pt e 5’ st. Spettatori : 1000 Circa