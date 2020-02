Torna anche per questa stagione cinematografica 2020 il ciclo targato ZiaLidiaSocialClub “La voce dell’autore”

Avellino – Torna anche per questa stagione cinematografica 2020 il ciclo targato ZiaLidiaSocialClub “La voce dell’autore”. Questa rassegna parallela è diventata da diversi anni un punto di riferimento per gli appassionati della settima arte della provincia portando nel capoluogo irpino i protagonisti del cinema contemporaneo.

Si parte venerdì 7 febbraio alle ore 20 al cinema Movieplex di Mercogliano con Il ladro di giorni del regista Guido Lombardi che con il produttore Gaetano Di Vaio e parte del cast sarà protagonista di questo imperdibile primo incontro. Una vera e propria anteprima per la nostra città visto che l’uscita del film nelle sale italiane anticipa di appena un giorno l’appuntamento curato dallo ZiaLidiaSocialClub.

Presentato lo scorso ottobre alla Festa del cinema di Roma, il film è tratto dal soggetto, poi diventato anche un romanzo edito da Feltrinelli, dello stesso Guido Lombardi che ha vinto nel 2007 il prestigioso Premio Solinas.

La sinossi ufficiale del film: “Salvo, undici anni, vive con gli zii in Trentino. Il giorno della sua Prima Comunione, mentre gioca a pallone con gli amici, compare inaspettatamente a bordo campo un uomo: è suo padre Vincenzo. Salvo lo riconosce a stento, non lo vede, infatti, da sette anni, da quando due carabinieri lo avevano portato via dalla loro casa in Puglia. Ora Vincenzo è uscito di prigione, dice di voler passare qualche giorno con il figlio e parte con lui verso il sud. Durante questo viaggio lungo l’Italia, scandito da molti incontri e ricordi, Salvo imparerà a conoscere suo padre, ma dovrà fare i conti anche con i suoi segreti e il suo passato”.

Nel ruolo di Vincenzo il noto attore Riccardo Scamarcio mentre in quello di Salvo il promettente Augusto Zazzaro, oltre a loro da segnalare nel film la presenza di: Massimo Popolizio, Giorgio Careccia e Vanessa Scalera.

Al termine della proiezione avrà luogo il consueto dibattito. La proiezione è aperta a tutti gli interessati e per i soci dell’associazione è previsto uno sconto sul biglietto d’ingresso previa esibizione della tessera al botteghino.

Il ricco programma dello ZiaLidiaSocialClub proseguirà con la rassegna “I Dimenticati” domenica 9 febbraio alle ore 19.30 presso il Circolo della stampa di Avellino con la proiezione di Re per una notte di Martin Scorsese. Un’occasione, a poche ore dalla cerimonia che assegnerà gli Oscars 2020, per omaggiare allo stesso tempo sia il maestro italoamericano che per mettere in luce questo suo film, meno conosciuto, che più di tutti ha influenzato uno dei maggiori successi di questa annata cinematografica, ovvero Joker di Todd Phillips.