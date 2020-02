Presentato stamattina il programma della 50esima edizione del Carnevale di Castelvetere

Avellino - A cura del Comune di Castelvetere sul Calore in collaborazione con la Pro loco e le altre istituzioni e associazioni del territorio, cofinanziato dalla Regione Campania nell’ambito del POC Campania 2014-2020, l’edizione 2020 del Carnevale castelveterese è stata presentata stamattina presso il Circolo della Stampa. Dai tradizionali falò di Sant’Antuono fino all’1 marzo, la 50esima edizione si svilupperà tra centro urbano e Borgo, tra sfilate, divertimento, maschere, vetrine addobbate, prodotti tipici, degustazioni, visite guidate, escursioni, partendo con il Carnevale dei Bambini il 16 febbraio e continuando con il “Borgo in maschera” del 22 febbraio e le sfilate di carri allegorici, balletti e maschere del 23, 25 febbraio e 1 marzo.

Generoso Moccia, sindaco di Castelvetere sul Calore, ha sottolineato, con grande orgoglio, che il Carnevale di Castelvetere, che vede la partecipazione di tutta la popolazione, è un qualcosa che va oltre la semplice manifestazione folkloristica: “Castelvetere sente il suo Carnevale al di là di qualsiasi convenienza. Il nostro obiettivo è quello di contribuire a che questo sentimento, prima che tradizione e cultura, venga tramandato alle nuove generazioni”.

Antonio Vena, rappresentante della Pro loco di Castelvetere, ha notato come il Carnevale da semplice gara tra quartieri sia divenuto una vera e propria manifestazione. Ha, inoltre, annunciato che, oltre al Carnevale, sarà tenuta un’ulteriore manifestazione: “Ci saranno degli stand enogastronomici e punti di ristoro. Abbiamo organizzato un vero e proprio Carnevale del gusto in cui le aziende locali potranno mettere in mostra le proprie prelibatezze”.

Emilia Di Blasi, dirigente dell’istituto comprensivo “A. Di Meo” ha sottolineato che il ricordo del passato è particolarmente formativo per i ragazzi, ben contenti di partecipare a tali iniziative: “L’obiettivo è il successo formativo dei nostri ragazzi. L’augurio è che queste attività possano essere anche un trampolino di lancio per il futuro e per lo sviluppo dell’economia delle nostre zone, particolarmente soggette a spopolamento. “

Debora Vena, presidente dell’Associazione “Il sorriso di Daniel”, da 5 anni impegnata nella realizzazione e organizzazione del Carnevale, si è soffermata sulla centralità dei bambini: “Crediamo che il Carnevale sia dei più piccoli e con questa associazione cerchiamo di portare avanti la tradizione carnevalesca sensibilizzando i bambini su tematiche fondamentali quali la disabilità e la diversità di modo che possano divertirsi e al tempo stesso riflettere”. Il tema di questo anno sarà la «Fabbrica dl cioccolato di Willy Wonka», film di Tim Burton del 2005, in cui i personaggi impersonano vari vizi tra cui gola, avarizia e superbia.

Giuseppe Lazazzera, vicesindaco e rappresentante degli artigiani del Carnevale Casteveterese ha affermato: “Cerchiamo di mettere in mostra le nostre risorse. Intorno all’arte, all’artigianato, al divertimento e al coinvolgimento, cercheremo di far conoscere le nostre ricchezze enogastronomiche; verranno organizzate visite guidate delle nostre bellezze culturali. Abbiamo, inoltre, allungato la durata della manifestazione sia per far conoscer meglio Castelvetere sia per permettere a tutti di partecipare”.