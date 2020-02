www.irpinia24.it

Mercogliano – Sono giunti a conclusione alcuni importanti lavori di riqualificazione e bonifica programmati dall’Assessore ai lavori pubblici, Carmine Marinelli, in sinergia con il Consigliere ai Servizi cimiteriali e igiene della città, Berardino Iovine.

“Da decenni – spiega l’ Assessore Marinelli – gli abitanti di una zona di via Acqua delle noci facevano i conti con disagi quotidiani legati alla sospensione dell’erogazione dell’acqua non dovuta a guasti, ma a condutture ormai usurate e mal funzionati. Dunque, abbiamo pianificato e realizzato interventi di riqualificazione alla rete idrica sia in questa zona che a Capocastello per il ripristino dei servizi igienici dentro la guardia medica. Mercogliano non ha bisogno di opere pubbliche colossali, è necessario stare tra la gente, ascoltare i bisogni ed impegnarsi per garantire ai cittadini servizi e strutture accessibili e decorose ed una buona qualità della vita”