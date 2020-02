Il giorno 5 Febbraio alle ore 16 consiglio comunale a Piazza del Popolo

Avellino – Il Consiglio Comunale è convocato, presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città, per il giorno 5 febbraio p. v. – alle ore 16.00 - per trattare, in prima convocazione, gli argomenti di seguito elencati:

Svolgimento interrogazioni dalle ore 16.00 alle 17.00



1)Ordine del Giorno, presentato dal Cons. L.Urciuoli “ Istituzione Commissione Speciale Opere Incompiute Città di Avellino”. 2)Adesione del Comune di Avellino al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino. 3)Ordine del giorno, presentato dal Cons. Francesco Iandolo, gruppo APP“Adesione all’Associazione fra Enti Locali Avviso Pubblico”. 4)Mozione presentata dal Cons. Amalio Santoro, gruppo Si Può,” Destinazione d’uso Complesso ex GIL”. Qualora non si dovesse raggiungere il numero legale, nella prima convocazione, gli argomenti verranno trattati, in seconda convocazione, il giorno 7 febbraio p.v. – alle ore 16.00.

Comunico, altresì, che i relativi fascicoli sono visionabili presso la stanza n°18 sita al 1° piano della stessa Sede Municipale di Piazza del Popolo.

Ugo Maggio

