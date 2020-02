In prima convocazione manca il numero legale, la seduta slitta al 7 febbraio

Avellino – Era previsto per questo pomeriggio il consiglio straordinario a Palazzo di Città, convocato alle 16:00 in prima convocazione, ma non si è tenuto a causa della mancanza del numero legale al momento dell’appello del segretario generale. La seduta, affinché fosse stata valida, avrebbe necessitato, infatti,di 17 presenze, sindaco compreso, ma i presenti erano soltanto 16.

Tutto rinviato quindi a venerdì prossimo 7 febbraio, quando l’assise cittadina di riunirà in seconda convocazione.