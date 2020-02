Da giovedì 06 febbraio 2020 sarà implementato il servizio di controllo della velocità

Avellino - Si comunica, per la più ampia diffusione, che da giovedì 06 febbraio 2020 sarà implementato il servizio di controllo della velocità a mezzo di ulteriori tre dispositivi fissi Autovelox 106 posti sul Raccordo Autostradale Avellino – Salerno, oltre a quello già installato alla chilometrica 17+015 direzione Salerno.

Il controllo della velocità svolge un precipuo compito di carattere preventivo, ed è finalizzato a ridurre il tasso di incidentalità sulla citata arteria stradale.

Le nuove postazioni sono installate in corrispondenza delle seguenti chilometriche km 24+368 Sud, km 17+825 Nord e km 27+197 Nord. I dispositivi, installati dall’Ente Concessionario della Strada, Compartimento ANAS di Napoli, sono affidati in gestione alla Sezione Polizia Stradale di Avellino che li utilizzerà in modalità alternata. Si rammenta che il limite di velocità vigente sull’intera arteria autostradale è di 80 km/h, a cui verrà aggiunta la tolleranza prevista per legge, pari a 5 km/h.

Da Sezione Polizia Stradale Avellino