Avellino – Musica in Movimento: tour in cripta per Robyn Hitchcock

Domenica 9 febbraio alle ore 21 torna la Rassegna che ha messo in moto la città

Avellino - Quando il genio del pop psichedelico incontra un’artista in bilico tra folk, blues e poesia, nasce un nuovo appuntamento di MIMA: Musica in Movimento Avellino, la rassegna organizzata da “Fitz”, associazione culturale promozione eventi, guidata da Lello Pulzone e Luca Caserta, “Miele & Musica” di Nello Coppola e l’associazione “Caos”, costituita da Felice Caputo che a febbraio torna in Cripta con un grande concerto.

Dopo i due sold out di gennaio con le performance dei Jennifer Gentle (1 gennaio al Tilt) e di Garbo (17 gennaio in Cripta), domenica 9 febbraio, alle ore 21, ancora nella suggestiva location della Cripta romanica del Duomo di Avellino, torna la rassegna di Musica che ha messo in moto la città, con il concerto – evento di Robyn Hitchcock. Toccherà al poeta surrealista, al talentuoso chitarrista, all’artista di culto del rock alternativo in Inghilterra emozionare i suoi fan nella Cripta romanica del Duomo.

Sulla scena ormai da quarant’anni, da quando esordì con i Soft Boys, Hitchcock è stato definito in tanti modi: l’anello mancante fra John Lennon e Syd Barrett, il folksinger punk e il poeta della più grande stagione della canzone d’autore inglese, gli anni ’80. Ma soprattutto lo straordinario autore di melodie pop visionarie e acide, così come folk e punk sono parte del suo immenso background culturale.

Special guest del tour sarà Emma Tricca, definita dalla “bibbia” musicale inglese Mojo come una “scultrice della nuova era d’oro del folk” e reduce dagli unanimi apprezzamenti per il suo ultimo album St. Peter, che comprende collaborazioni importanti come Steve Shelley (Sonic Youth) e Jason Victor (Dream Syndicate) e che l’ha portata, tra le altre cose, ad aprire i concerti del tour europeo di Nick Mason, leggendario batterista dei Pink Floyd