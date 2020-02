Ad Ariano Irpino, proseguono gli appuntamenti della Rassegna Teatrale 2019/2020

Ariano Irpino – Ad Ariano Irpino, proseguono gli appuntamenti della Rassegna Teatrale 2019/2020, a cura della Compagnia SulREale, con un nuovo spettacolo musicale dedicato al giovane Padre Pio, in scena il 7 – 8 e 9 Febbraio 2020, presso l’Auditorium Comunale in Via D’Afflitto

Questi gli orari degli spettacoli:

Venerdì 7 Febbraio 2020 ore 21:00

Sabato 8 Febbraio 2020 ore 20:00

Domenica 9 Febbraio 2020 ore 18:00

Padre Pio da Pietrelcina è sicuramente una delle figure più amate e complesse della storia moderna della Chiesa.

La sua intensa spiritualità, la potenza della sua fede, la forza nella sofferenza lo rendono vicino a milioni di fedeli e importante punto di riferimento.

Uno spettacolo teatrale e musicale che racconta gli anni giovanili del frate, esplorando, in modo agile e brillante, l’ambiente, le figure, i luoghi, le situazioni che hanno rappresentato l’inizio del suo cammino verso la santità.

La storia che raccontiamo inizia con un giovane frate di ventidue anni, costretto a casa per motivi di salute, alle prese con le vicende quotidiane. Sette anni della sua vita, vissuti a Pietrelcina, oscuri al grande pubblico, segnati da episodi di grande attualità: la famiglia, la Chiesa, l’emigrazione, i pregiudizi, la guerra… ma anche la malattia, le tentazioni, le stimmate, la vita spirituale, il rapporto con Dio. E’ il periodo della prima guerra mondiale, che sconvolgerà anche la vita tranquilla di un piccolo paese. In questi anni fra Pio (per la sua gente ancora il giovane Francesco), nonostante la sua permanenza fuori dal convento, sarà ordinato sacerdote, vivrà a casa con la madre e aiuterà il parroco nelle tradizionali attività parrocchiali. Incontrerà ragazzi, giovani, adulti e per tutti avrà una parola di conforto. Con un stile agile e brillante questa commedia musicale rievoca dunque l’ambiente, le figure, i luoghi, le situazioni che hanno rappresentato l’inizio del cammino di Padre Pio verso la santità..

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare il numero 333/4636199.