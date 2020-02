La Scandone si ferma contro Ruvo: 67-71 il finale al Del Mauro

La Scandone paga una partenza lenta. Laquintana nel finale la punisce

Avellino – Poteva essere una gara di svolta, ma dopo il rallentamento nello sblocco del mercato per la Scandone arriva anche una sconfitta in casa contro Ruvo di Puglia. I padroni di casa hanno pagato un primo tempo insufficiente e nel finale sono stati puniti da Laquintana, autore di un pesante canestro quando la Scandone aveva ormai rimonatato.

Scandone Avellino: Ondo Mengue 15, Del Regno, Genovese, Bianco 5, Cherubini, Scardino, Locci 12, Rajacic 8, Iovinella, Dushi 6, Marzaioli 18, De Leo 3.

Tecno Switch Ruvo di Puglia: Razic, Stepanovic, Laquintana 13, Bertocco 11, Ochoa 12, Bini 5, Dell’uomo 12, De Leone 6, Di Salvia, Poli, Bonfiglio 12.

La partita

Dopo il minuto di silenzio in memoria di Kobe Bryant il match inizia con un botta e risposta tra Locci e Bonfiglio. Le squadre, però, sono fredde e per tre minuti non accade praticamente nulla. Ondo prova a fare qualcosa per i suoi ma Ruvo accelera e si porta sul 4-10 grazie a Bini e Bonfiglio. De Gennaro manda in campo il rientrante De Leo ma gli ospiti allungano ancora con un gioco da tre di Ochoa e un canestro dalla media di Bertocco che vale il 4-15. Marzaioli prova a scuotere i suoi con una tripla ma Bonfiglio dall’angolo fa lo stesso e il gap rimane invariato. Il capitano biancoverde segna ancora da tre punti e Bianco lo segue, ma il numero 7 concede ingenuamente due liberi a Laquintana e il quarto si conclude sul 12-23.

Il secondo quarto si apre con una tripla di Dell’Uomo che spedisce la Scandone sotto di 13 ma Marzaioli va a segno per 5 punti consecutivi e prova a tenere a galla i suoi. Ruvo, però, segna due volte con De Leone e si porta sul 17-32. La Scandone piazza un break di 8-0 grazie a 6 punti di Ondo Mengue ma Dell’uomo segna ancora da tre e riporta i suoi a +10 sul 25-35. Locci e Ondo producono altri 4 punti e, dopo la tripla di Laquintana, De Leo colpisce dall’angolo per il 32-39 con il quale si conclude il primo tempo.

L’inizio del secondo tempo è tutto di marca Ruvo con le triple di Bonfiglio e Laquintana e i canestri di Bertocco e dello stesso Laquintana che riportano gli ospiti sul +15 quando lo score recita 34-49. Marzaioli continua ad essere l’unica certezza dei padroni di casa e con 5 punti sprona i compagni. Locci va in lunetta, Rajacic finalmente si sblocca e la Scandone torna in gara sul 46-53. Ochoa fa uno su due dalla linea del tiro libero e Dushi trova un canestro nel pitturato che vale il meno 6 e costringe Ruvo al time out. Al rientro Dell’uomo e Marzaioli si sfidano a colpi di triple ma l’ultima parola è di Laquintana che segna il canestro del definitivo 51-59.

Le due squadre fanno molta fatica a trovare la via del canestro nei primi due minuti ma a spuntarla è stavolta la Scandone con un canestro di Dushi e una tripa di Bianco che valgono il 56-59. Gli ospiti non riescono proprio a sbloccarsi in attacco e Rajacic sfrutta un’ottima giocata difensiva di Ondo per segnare la tripla del 59 pari. Dell’uomo muove la retina dalla lunetta e poco dopo Ochoa segna finalmente dal campo per i suoi e riporta Ruvo sopra di 4. De Gennaro ferma il match. Ruvo si riporta a +6 con Bertocco ma Ondo tiene vive le speranze dei padroni di casa. Ochoa segna dalla media ma ancora Ondo Mengue straccia la retina con i piedi dietro la linea del tiro pesante. Ruvo va a vuoto in attacco e Rajacic segna la tripla del 67 pari a 33 secondi dal termine. Time out per Ruvo. Laquintana segna un pesantissimo tiro dopo un’azione che non era irresistibile e la Scandone si rifugia in un time out per cercare di disegnare l’ultimo tiro con 10 secondi rimasti. La preghiera di Bianco non viene esaudita e De Leone dalla lunetta chiude il match 67-71.