Montero risponde a Di Paolantonio al Gustavo Ventura

Bisceglie – Una vera e propria flotta di tifosi quella sbarcata oggi a Bisceglie, che, nonostante le difficoltà societarie, ha voluto dimostrare vicinanza alla squadra biancoverde in una trasferta difficile come quella odierna in terra pugliese.

L’Avellino, orfana del suo allenatore Ezio Capuano, non è riuscita ad andare oltre il pari nella insidiosa trasferta odierna.

LA GARA Partono subito forti gli ospiti che al secondo minuto reclamano un calcio di rigore, ma l’arbitro valuta il tocco come non fallo e concede solamente un calcio d’angolo. Per la prima volta si fanno vedere poi i locali al 15’ davanti alla porta di Dini, ma il tiro velenoso di Ungaro viene intercettato. Tre minuti più tardi i nerazzurri si avvicinano ancora alla rete con un colpo di testa di Joao Silva, neo acquisto, che però finisce alto.

Padovano alla mezz’ora è costretto a fare a meno dell’infortunato Bartolo, al suo posto entra Illanes. Pochi minuti dopo, i lupi sbloccano la gara con Di Paolantonio che dal dischetto batte Casadei. Il penalty era stato procurato da Albadoro, steso da Hristov. Prima della rete nervi tesi tra Di Paolantonio e Micovschi che si contendevano la battuta del rigore, ma i compagni hanno poi allontanato Micovschi concedendo la battuta al capitano.

Nemmeno il tempo di festeggiare che pochi minuti dopo, sul finale di frazione, Parisi stende Montero in area di rigore e l’Avellino viene raggiunto da una rete proprio dell’attaccante nerazzurro, che su respinta di un suo rigore parato da Dini, ribadisce in rete sul Tap-in.

I biancoverdi iniziano il secondo tempo sotto tono e nei primi 10 minuti Padovano è costretto ad effettuare ben tre cambi per modificare le carte in tavola. L’Avellino, quindi, si propone davanti alla porta di casadei con un tridente super offensivo e tutto nuovo con i neo acquisti Ferretti, Pozzebon e Sandomenico. È proprio Sandomenico ad avere in occasione da gol al 15’ ma il pallone va alto sopra la traversa. La gara prosegue a nervi tesi, ed a pagarne le spese è Trovade che viene espulso a seguito di una doppia ammonizione. L’Avellino chiude la gara in attacco ma senza mai creare una grande occasione, fallendo quindi nel tentativo di staccare la diretta rivale.

I risultati delle altre partite, però, non sono sfavorevoli per i biancoverdi che si ritrovano a 3 punti dalla zona playoff e restano 4 punti dal Picerno che è stato raggiunto nei minuti di recupero a Caserta nello scontro diretto odierno.

Il tabellino.

Bisceglie – Avellino 1-1

Marcatori: pt 40’ Di Paolantonio (rig.), 47’ Montero (rig.).

Bisceglie (3-4-2-1): Casadei; Hristov, Joao Silva, Karkalis; Mastrippolito, Zibert (24’ st Petris), Nacci, Armeno; Trovade, Ungaro (14’ st Gatto); Montero. A disp.: Borghetto, Camporeale, Longo, Turi, Sierra, Murolo, Ferrante, Tessadri. All.: Mancini.

Avellino (3-4-2-1): Dini; Laezza, Zullo (38’ st Alfageme), Bertolo (32’ pt Illanes); Celjak, De Marco (1’ st Ferretti), Di Paolantonio, Parisi; Micovschi (10’ st Sandomenico), Izzillo; Albadoro (10’ st Pozzebon). A disp.: Tonti, Morero, Rossetti, Illanes, Evangelista, Garofalo, Federico, Rizzo. All.: Padovano (Capuano squalificato).

Arbitro: Di Graci della sezione di Como (Mariottini-Meotti)

Note: Espulso al 35’ st Trovade per somma di ammonizioni. Ammoniti: Montero (B), Bertolo, Parisi e Pozzebon (A) per fallo. Angoli: 3-7.Recupero: pt 1’; st 5’. Spettatori 1000 circa (di cui 200 da Avellino)