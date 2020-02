Us Avellino, Conferenza Stampa in vista di Bisceglie

Padovano :"Abbiamo una squadra importante per raggiungere gli obiettivi prefissati"

Avellino - I lupi sono pronti a partire alla volta di Bisceglie, dove, domani, li aspetta la sfida al Gustavo Ventura, valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C girone C. L’Avellino, tra l’altro, non avrà in panchina per le prossime due gare Mr. Capuano, squalificato dal Tribunale Federale, a seguito delle dichiarazioni fatte contro la terna arbitrale dopo Avellino-Ternana.

Per questo motivo, la conferenza stampa odierna è stata tenuta dal suo Vice Giuseppe Padovano, che parlando delle condizioni generali della squadra ha detto :”Le condizioni fisiche della squadra mi sembrano buone, la sofferenza non ci è mai mancata anche quando giocavano sempre gli stessi, ora tutti questi ragazzi che sono venuti a darci una mano ci offrono la possibilità di far rifiatare qualcuno, ma soprattutto di essere numericamente lunghi”

Padovano ha poi subito presentato i nuovi innesti partendo da un ritorno, ovvero Pozzebon :”Ha già fatto una apparizione in serie B ad Avellino, è un giocatore che magari non stava facendo benissimo a Gozzano sul profilo realizzativo, ma la società ha voluto puntare su di lui, il mister ne è convintissimo…ci da delle soluzioni a livello di struttura ed attacco della porta poichè è un giocatore ch in area di rigore ha una presenza costante”

Il mister ha poi parlato dei due nuovi attaccanti esterni “Sandomenico a Cava era rimasto un pochino in disparte, ma ha fatto delle annate importanti sotto il profilo realizzativo ed è un ragazzo che ci da tante soluzioni sul fronte offensivo, non dimentichiamo che è un attaccante esterno. Ferretti è un giocatore che ha vinto la B a Trapani da protagonista, quest’anno un piccolo problema cardiaco che fortunatamente a livello di vita,umano ha risolto, è motivato, è un giocatore che ha esperienza, qualità ed è una punta esterna che può giocare anche come prima punta.”

Ha poi concluso parlando dell’avversario di domani :”E’ una squadra dura da affrontare, una squadra fisica e che gioca su un campo ai limiti della praticabilità, è una squadra che ha offerto delle prestazioni importanti perchè ha perso a Potenza in una partita che non meritava di perdere ed ha fatto dei risultati importanti, non dimentichiamo che con la Reggina squadra prima in classifica vinceva fino all’87′.”