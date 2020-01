Montemarano – Abusivismo edilizio

Un 50enne è stato denunciato per aver realizzato una tettoia ed una struttura destinata a deposito agricolo, in assenza delle previste autorizzazioni

Montemarano - Un’altra persona è stata denunciata dai Carabinieri della Compagnia di Montella per aver realizzato una tettoia ed una struttura destinata a deposito agricolo, in assenza delle previste autorizzazioni. Prosegue l’azione dei carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, quotidianamente impegnati nella capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

I Carabinieri della Stazione di Montemarano, unitamente a personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, hanno effettuato una serie di verifiche finalizzate al contrasto dell’abusivismo edilizio, controllando nella circostanza anche il rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi del lavoro e delle violazioni ambientali. A finire sotto la lente del personale operante, una tettoia ed un deposito agricolo, di circa 180 metri quadrati, totalmente abusivi atteso che erano stati realizzati in assenza di permesso a costruire.

Per tali ragioni i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino il 50enne proprietario dell’immobile, ritenuto responsabile della realizzazione delle opere abusive per le quali è stata emessa l’ordinanza di demolizione.