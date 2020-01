L'Accademia del Maestro D'Alessandro conquista 3 Argenti e 3 Bronzi

Competizione di altissimo livello quella andata in scena questo fine settimana presso il palayamamay di Busto Arsizio. Come sempre nelle grandi competizioni presente l’accademia del maestro D’Alessandro con Ben 6 atleti schierati sui campi di gara così divisi.

I primi a scendere sui campi di gara per la giornata di sabato sono stati gli atleti della categoria Cadetti. Ad aprire la kermesse Nicolas Guarnieri per la categoria meno 53 kg cadetti cinture rosse. Ottima la prestazione del giovane Fighter Irpino In quale super abilmente sia i quarti di finale che la semifinale per accedere all’incontro decisivo per la medaglia d’oro.

Pur mettendo tanto impegno ed esprimendosi nel modo migliore il giovane Nikolas non riesce a mettere al collo il metallo più prezioso, esce di scena a testa alta da questi campionati internazionali con la medaglia d’argento al collo. A seguire ancora per la categoria cadetti Giorgia Casaburi vice campionessa italiana in carica della categoria 37 kg. La giovane promessa di casa Accademia supera abilmente il primo match che gli consente l’accesso alla zona medaglie, in semifinale qualche errore di troppo gli sbarra la strada, in ogni caso per lei una buona medaglia di bronzo. Bronzo anche per Gabriele Tramontozzi il quale non disputa la semifinale per problemi di salute sopraggiunti all’ultimo momento. Si chiude Dunque un sabato con ben tre medaglie, un’argento e due di bronzo. Da qui si passa alla domenica dove in gara ci sono gli atleti delle categorie cinture nere.

Il primo a scendere sul campo di gara e Raffaele Carenza per la categoria meno 63 kg cinture nere senior. Gara strepitosa quella di Raffaele il quale si Permette il lusso di vincere i primi due incontri per KO tecnico e da qui accedere prepotentemente in semifinale, superando alla grande anche il match decisivo per la corsa verso la medaglia d’oro. Finale di altissimo livello per Raffaele, che pur non superando il suo avversario, esce comunque a testa alta tra gli applausi per il grande livello espresso durante tutta la competizione. Da qui passiamo all’altro atleta in gara per la categoria Senior – 80 kg, Erminio pilunni. Per Erminio una gara Sottotono, non sicuramente a quelle di cui ci eravamo abituati a vedere. Difatti supera il primo incontro con grande difficoltà, da qui accede in semifinale. Gara impostata male e di conseguenza eliminazione per la corsa verso la medaglia d’oro, per lui in ogni caso una buona medaglia di bronzo.

Chiude la giornata di gare Dimitri Federico Marotti per la categoria meno 87 kg. L’atleta Irpino vince abilmente La semifinale che gli concede il pass per conquistare la vetta. Accede in finale esprimendo un buon livello tecnico, Infatti il suo punteggio fino a 30 secondi dalla fine era in suo favore per 4 a 0! Solo qualche distrazione sul finale di gara e l’atleta Irpino va sotto col punteggio di 6 a 4 lasciando il campo con l’amaro in bocca, una medaglia sprecata al fotofinish, peccato davvero. Cala Dunque il sipario su questa meravigliosa trasferta, dove l’Accademia del maestro D’Alessandro riesce comunque a portarsi a casa ben 6 medaglie 3 d’argento e 3 di bronzo